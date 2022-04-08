Дэнни Грин получил чемпионский перстень за титул с «Рэпторс» в Торонто

Дэнни Грин получил чемпионский перстень за титул с «Рэпторс» в Торонто

В четверг, 7 апреля, перед домашним матчем «Торонто» против «Филадельфии» защитник «76-х» Дэнни Грин получил чемпионский перстень, который он завоевал в составе канадского клуба в 2019 году.

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