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Регионы России

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В Арктике завершено строительство нового горно-обогатительного комбината Черногорского месторождения

В Арктике завершено строительство нового горно-обогатительного комбината Черногорского месторождения

Летом 2026 года в зоне вечной мерзлоты в Красноярском крае завершено строительство крупного горно-обогатительного комбината (ГОК) на Черногорском месторождении, расположенном в 15 километрах от Норильска.

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