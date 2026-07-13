В Арктике завершено строительство нового горно-обогатительного комбината Черногорского месторождения

Летом 2026 года в зоне вечной мерзлоты в Красноярском крае завершено строительство крупного горно-обогатительного комбината (ГОК) на Черногорском месторождении, расположенном в 15 километрах от Норильска.
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