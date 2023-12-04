Это «Нива» 2024 с ABS, круиз-контролем, бортовым компьютером и новой приборной панелью. Появилось первое видео

АвтоВАЗ объявил о выпуске новых моделей фирменных внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel 2024-го модельного года на прошлой неделе, а теперь в сети появилось первое видео салона новой Lada Niva Travel.
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