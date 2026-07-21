«Гения туризма» поймали на Байкале. Что он натворил?

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» рассказали о нем сегодня в своих соцсетях. Турист, которого уже нарекли «гением туризма» решил установить палатку прямо на главной смотровой площадке у мыса Бурхан на острове Ольхон.
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