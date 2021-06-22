15 отличных рецептов малосольных огурцов в пакете

БУДЕТ ВКУСНО!Общество15 отличных рецептов малосольных огурцов в пакете Существует много способов приготовить малосольные огурцы, но самым удобным считается вариант в пакете.Вернуться к статье34НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена МамоноваДелала в пакете,понравилось,но в банке привычнейOlga BelА я только в пакете, и малосольные, и маринованные. Сделала полкилограммчика, съели быстро свеженькие... А здесь столько вариантов, просто чудо. Спасибо автору!ТАТамара АристарховаСПАСИБО!!!Комментировать
Свежие комментарии