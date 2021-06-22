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15 отличных рецептов малосольных огурцов в пакете

15 отличных рецептов малосольных огурцов в пакете

Существует много способов приготовить малосольные огурцы, но самым удобным считается вариант в пакете.

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Елена Мамонова
Делала в пакете,понравилось,но в банке привычней
Olga Bel
А я только в пакете, и малосольные, и маринованные. Сделала полкилограммчика, съели быстро свеженькие... А здесь столько вариантов, просто чудо. Спасибо автору!
Тамара Аристархова
СПАСИБО!!!

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