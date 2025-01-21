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Царьград

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The Guardian: МУС готовится к жёстким санкциям от Трампа

The Guardian: МУС готовится к жёстким санкциям от Трампа

Есть мнение, что американский президент хочет и вовсе избавиться от суда.Международный уголовный суд (МУС) готовится к жёстким санкциям со стороны администрации Трампа, передаёт Guardian со ссылкой на источники.

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