Троицкая родительская суббота 7 июня: история, традиции

В этом году Троицкая родительская суббота выпадает на 7 июня. Какова история этого праздника, традиции, что можно и что нельзя делать в этот день?Сегодня во всех храмах Екатеринбургской епархии в преддверии дня Святой Троицы пройдёт Вселенская Троицкая родительская суббота, сообщается на сайте Епархии.