Трамп поручил депортировать нелегальных мигрантов без суда

Министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов по «ускоренной процедуре», при которой не требуется решение иммиграционного суда.
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