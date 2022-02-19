Судебный вердикт: алименты! Самюэль Это′О - отец 22-летней девушки из Мадрида

Это′О признали отцом 22-летней девушки из Мадрида и обязали выплатить алименты. Самюэль отказывался признавать отцовство В 1997 году, когда камерунец играл за «Леганес» на правах аренды из Мадрида, он познакомился с женщиной по имени Адилеуса в одном из ночных клубов Мадрида.