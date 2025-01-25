В Госдуме опровергли слухи об изъятии заброшенных участков с 1 марта

Распространившаяся накануне информация анонимных телеграм-каналов гласила, что дачный участок могут отобрать, если он покажется инспекторам заброшенным, но перед изъятием они дадут владельцу год на его освоение.
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