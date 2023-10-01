"Китаеночек": что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони

Не так давно телеведущая Виктория Боня перенесла очередную пластическую операцию. На сей раз изменениям подверглось лицо девушки: по ее запросу хирург сделал ей "лисьи глазки" на манер всемирно известной супермодели Беллы Хадид.
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