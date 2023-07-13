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В Госдуме не поддержали инициативу Татарстана о распределении выпускников вузов

В Госдуме не поддержали инициативу Татарстана о распределении выпускников вузов

Предложенные парламентом Татарстана поправки в федеральный закон «Об образовании», предполагающие обязательное распределение выпускников вузов, окончивших учебное заведение на бюджетной основе, сообщает «Коммерсантъ».

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