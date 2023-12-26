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Ученые нашли способ сократить расходы на лечение на 70%

Ученые нашли способ сократить расходы на лечение на 70%

Исследование, проведенное учеными из Университета Осаки и опубликованное в журнале JTH, подчеркивает важность физической активности и ее прямое влияние на медицинские расходы, особенно в контексте пандемии COVID-19.

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