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Первый авиарейс в Доминиканскую Республику вылетел из Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Первый авиарейс в Пунта-Кану (Доминиканская Республика) выполнен в субботу из ростовского аэропорта Платов.

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