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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Си Джей Брайс стал игроком АЕКа. В июле он переходил в «Енисей», но не сыграет за команду

В июле атакующий защитник (27 лет, 196 см) официально перешел в «Енисей», но в августе стало известно, что он не сыграет за российскую команду.

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