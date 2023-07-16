Закон и Порядок

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Кто заказал Симоньян и Собчак, и почему именно Собчак, не являющуюся врагом киевского режима?

Кто заказал Симоньян и Собчак, и почему именно Собчак, не являющуюся врагом киевского режима?

По мнению российского политолога Сергея Маркова, заказать убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак могли или в СБУ, или в ГУР МО Украины, поскольку именно эти две структуры организовывают теракты на территории России и любые неонацистские группировки, задействованные в подобных преступлениях, курируются ими.

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Комментарии
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Леонид Руси
Хитрый ход... поднять авторитет Собчак... А потом с её помощью всех нас уничтожить!
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13 час.
Владимир Петров
Для Маргариты Симоньян- попытка уничтожить ее в компании с таким нелицеприятным персонажем, как Ксениея Собчак, должна выглядеть чем-то очень оскорбительным...)))
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10 час.
BV
Boris Voronin
ВСЁ очень МУТНО... Эти фамилии вместе СОВСЕМ никогда не стояли!!! Разные по своей внутренней культуре и развитию люди... Каким местом сюда относится ксюша - дом 2, ВОПРОС  №1...
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8 час.

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