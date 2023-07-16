По мнению российского политолога Сергея Маркова, заказать убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак могли или в СБУ, или в ГУР МО Украины, поскольку именно эти две структуры организовывают теракты на территории России и любые неонацистские группировки, задействованные в подобных преступлениях, курируются ими.
Кто заказал Симоньян и Собчак, и почему именно Собчак, не являющуюся врагом киевского режима?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Хитрый ход... поднять авторитет Собчак... А потом с её помощью всех нас уничтожить!
Ответить
13 час.
Владимир Петров
Для Маргариты Симоньян- попытка уничтожить ее в компании с таким нелицеприятным персонажем, как Ксениея Собчак, должна выглядеть чем-то очень оскорбительным...)))
Ответить
10 час.
BV
Boris Voronin
ВСЁ очень МУТНО... Эти фамилии вместе СОВСЕМ никогда не стояли!!! Разные по своей внутренней культуре и развитию люди... Каким местом сюда относится ксюша - дом 2, ВОПРОС №1...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии