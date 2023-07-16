Кто заказал Симоньян и Собчак, и почему именно Собчак, не являющуюся врагом киевского режима?

По мнению российского политолога Сергея Маркова, заказать убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак могли или в СБУ, или в ГУР МО Украины, поскольку именно эти две структуры организовывают теракты на территории России и любые неонацистские группировки, задействованные в подобных преступлениях, курируются ими.