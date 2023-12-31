Главная героиня «Принцессы на горошине» стала жертвой мошенников

Актриса Ирина Малышева решила сэкономить на покупке лекарства для собак Фото: кадр из фильма «Предельный человек» 62-летняя актриса Ирина Малышева, которая когда-то сыграла главную роль в фильме «Принцесса на горошине», в последние годы не снимается в кино.