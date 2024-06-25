AFP: самолет с Джулианом Ассанжем сделает остановку в Бангкоке

Самолет с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, вылетевший из Лондона, сделает остановку в Бангкоке для дозаправки, после чего отправится на принадлежащие США Северные Марианские Острова в Тихом океане, передает агентство France-Presse.
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