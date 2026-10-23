Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» уничтожают технику и вражеские наземные робототехнические комплексы, нарушая логистику ВСУ.
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