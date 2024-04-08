Белки и ласки в Сходненском ковше начали менять свой окрас

Весной у млекопитающих начинается период линьки: белки и ласки, (которых неоднократно замечали в Южном Тушине, причем, не только на природных территориях, но и во дворах жилых домов), меняют свои зимние белые шубки на летние, коричневые.
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