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Дрэймонд Грин: «Меня не спровоцировать на технический, в этом разница между мной и Бруксом»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после поражения от «Мемфиса» (110:131) прокомментировал стычку с Диллоном Бруксом в конце первой половины встречи.

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