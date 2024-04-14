Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Взрослый трайк из сигвея своими руками

Взрослый трайк из сигвея своими руками

Всем привет. Давно ничего не делал. И тут мне подарили сигвей из которого  было решено сделать трайк для себя любимого) Вот так выглядел сигвей, гироскутер для примера Характеристики моторов, мои моторы третьи в списке, преимущество в том, что не придётся заказывать дорогие трехфазные контроллеры Далее куплены профильные трубы  40х40х2 и 30х30х2 для лонжерона и рычага рычаг  крепится на рулевой наконечник от копейки, и для исключения сноса задней оси установлена поперечная тяга из стойки стабилизатора весты далее электрика, задняя скорость на реле и включается на ручке На холостом ходу 347 оборотов в минуту Получился вот такой транспорт.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это все для умелых рукодельцев. Наши мужчины молодцы, все могут сделать своими руками. Умелые и не ленивые!! ХРАНИ ВАС  ГОСПОДЬ, МАЛЬЧИКИ!!
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14 час.
Дмитрий Коптяев
У самого есть подобная техника
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13 час.

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