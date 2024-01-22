«Ведомости»: доля курящих табак россиян снизилась за пять лет до 18,7%

Число россиян, которые употребляют табак, за последние пять лет снизилось. Такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на управление профилактики факторов риска в здравоохранении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава.
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