«Ведомости»: доля курящих табак россиян снизилась за пять лет до 18,7%

Число россиян, которые употребляют табак, за последние пять лет снизилось. Такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на управление профилактики факторов риска в здравоохранении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава.