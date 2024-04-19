Над Брянской областью сбито шесть украинских беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в ночь на субботу, 20 апреля, силы ПВО сбили над регионом шесть беспилотников Украины, в результате падения одного из которых на объекте энергетической инфраструктуры начался пожар.
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