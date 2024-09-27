Юрий Ильинов

Вашингтон выдвинул жесткие условия получения Украиной кредита за счет замороженных российских активов Как и полагается зависимой стороне, обсуждение выделения денег Киеву проходит без участия украинской делегации или учета позиции. Дележка обещанных 50 миллиардов долларов происходит между западными союзниками – США и ЕС. Как отмечает Reuters, США предоставят кредит Украине с погашением за счет прибыли от замороженных активов российского Центробанка, но размер суммы будет зависеть от того, какие гарантии Евросоюз сможет дать, что замороженные российские активы останутся обездвиженными как можно дольше, на года или даже навсегда. Отмечается, что первоначально США и ЕС договорились о выделении равных сумм в размере около 20 млрд долларов каждой из сторон, пока Вашингтон не потребовал от Европы более прочного режима санкций, чтобы гарантировать, что непредвиденные доходы останутся доступными, поскольку он требует единогласного продления заморозки средств каждые три года. Евросоюз находится в процессе корректировки своих санкций в отношении замороженных активов, чтобы их нужно было продлевать только каждые 36 месяцев в соответствии с требованием США. Блок также предложил внести до 35 миллиардов евро (39 миллиардов долларов) из своего коллективного бюджета, в случае если США не присоединятся к кредиту, сообщает агентство. Требования США и колебания Евросоюза фактически делают конфликт на Украине бесперспективным в плане мирного разрешения, поскольку новые условия получения кредита Киевом указывают на то, что даже в случае прекращения огня и достижения соглашения санкции, особенно финансовые, сняты не будут. Таким образом, получается вилка решений – союзник требует срочной помощи, чтобы не проиграть в ближайшее время, и одновременно новая финансовая поддержка лишь продлит агонию зависимой от Запада Украины, которая после быстрой растраты очередного кредита вновь потребует помощи, и так до бесконечности.