Релоканты напряглись: Удаленка отменяется? Отправленных на дистанционную работу сотрудников снова загонят в конторы Эпоха удалёнки заканчивается, не успев толком начаться, крупные корпорации вновь требуют присутствия сотрудников на рабочих местах в офисах.
Релоканты напряглись: Удаленка отменяется?
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Юрий Ильинов
Вашингтон выдвинул жесткие условия получения Украиной кредита за счет замороженных российских активов Как и полагается зависимой стороне, обсуждение выделения денег Киеву проходит без участия украинской делегации или учета позиции. Дележка обещанных 50 миллиардов долларов происходит между западными союзниками – США и ЕС. Как отмечает Reuters, США предоставят кредит Украине с погашением за счет прибыли от замороженных активов российского Центробанка, но размер суммы будет зависеть от того, какие гарантии Евросоюз сможет дать, что замороженные российские активы останутся обездвиженными как можно дольше, на года или даже навсегда. Отмечается, что первоначально США и ЕС договорились о выделении равных сумм в размере около 20 млрд долларов каждой из сторон, пока Вашингтон не потребовал от Европы более прочного режима санкций, чтобы гарантировать, что непредвиденные доходы останутся доступными, поскольку он требует единогласного продления заморозки средств каждые три года. Евросоюз находится в процессе корректировки своих санкций в отношении замороженных активов, чтобы их нужно было продлевать только каждые 36 месяцев в соответствии с требованием США. Блок также предложил внести до 35 миллиардов евро (39 миллиардов долларов) из своего коллективного бюджета, в случае если США не присоединятся к кредиту, сообщает агентство. Требования США и колебания Евросоюза фактически делают конфликт на Украине бесперспективным в плане мирного разрешения, поскольку новые условия получения кредита Киевом указывают на то, что даже в случае прекращения огня и достижения соглашения санкции, особенно финансовые, сняты не будут. Таким образом, получается вилка решений – союзник требует срочной помощи, чтобы не проиграть в ближайшее время, и одновременно новая финансовая поддержка лишь продлит агонию зависимой от Запада Украины, которая после быстрой растраты очередного кредита вновь потребует помощи, и так до бесконечности.
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21 час.
Юрий Ильинов
В НАТО пока не намерены размещать силы Альянса в Финляндии и Швеции — Роб Бауэр Глава НАТО опроверг намерения Альянса размещать свои силы в Финляндии и Швеции. В военном комитете отметили несвоевременность таких решений. Главнокомандующий Военным комитетом НАТО Роб Бауэр раскрыл ближайшие планы Альянса. Он заявил, что пока о размещении ротационных сил в Финляндии и Швеции речь не идёт. По его мнению, такие решения были бы преждевременными. Пока в организации Североатлантического договора не договорились о конкретных действиях. Кроме того, глава НАТО оценил отношения с Россией. Роб Бауэр заявил, что попыток конфронтации от РФ не зафиксировано за последние 2,5 года. По словам представителя Альянса, НАТО нацелено на сдерживание РФ. Стоит отметить, Североатлантический альянс ранее уже заявлял о своих планах в отношении стран-соседей РФ. Так, «РЕГИОН ОНЛАЙН» писал, что Финляндия разместит военные штабы НАТО на границе с Россией. Предварительно их будет два — на севере и юге страны. О том, что в штабе Трампа опровергли информацию о планах встречи экс-президента США с Зеленским, мы писали ранее.
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21 час.
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