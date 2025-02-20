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Царьград

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Эксперт рассказал, как выбраться из снежного плена: советы и рекомендации для водителей

Эксперт рассказал, как выбраться из снежного плена: советы и рекомендации для водителей

Если ваш автомобиль оказался в снегу и его невозможно вытащить, самое важное — сохранять спокойствие и не пытаться резко ускоряться, надеясь на удачу.

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