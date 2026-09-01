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Царьград

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Росгвардия уничтожила опасные боеприпасы на спецполигоне

Росгвардия уничтожила опасные боеприпасы на спецполигоне

Сотрудники правоохранительных органов выехали на указанное место после поступления информации об обнаружении предметов, представляющих возможную угрозу.

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