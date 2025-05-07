Шемберг заявил, что Флери не войдет в «Тройной золотой клуб» в случае победы Канады на ЧМ-2025, так как не провел ни одного матча на Олимпиаде-2010

40-летний вратарь «Миннесоты» впервые в карьере сыграет за сборную Канады на чемпионате мира. Ранее он трижды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2009, 2016, 2017) и Олимпиаду-2010 со сборной Канады (был третьим вратарем).
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