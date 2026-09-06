The plane carrying the special envoy of the US President Steve Witkoff and the son-in-law of the American leader Jared Kushner landed at the airport in Rzeszow, Poland, follows from flight data studied by RIA Novosti.
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