Меню с «Титаника» продали на аукционе в Великобритании за 84 тысячи фунтов

Экземпляр меню для пассажиров первого класса печально известного лайнера «Титаник» продан на аукционе в городе Дивайзиз, Великобритания, за 84 тысячи фунтов стерлингов (Более 9,5 миллиона рублей по текущему курсу.
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