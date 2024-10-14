Росгвардейцы обеспечили безопасность в период проведения спортивных и культурных мероприятий в Москве

Сотрудники Главного управления Росгвардии по г. Москве и военнослужащие соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с полицейскими обеспечили правопорядок во время подготовки и проведения Московского марафона, закрытия мотосезона -2024, матчей по футболу и турниров Континентальной хоккейной лиги.
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