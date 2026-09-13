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Экс-бойфренд Бузовой Радий Лебедев обманул футболистку «Зенита» на 11 миллионов и сел на 12 лет

Экс-бойфренд Бузовой Радий Лебедев обманул футболистку «Зенита» на 11 миллионов и сел на 12 лет

Радий Лебедев — тот самый мужчина, которого в 2021 году несколько месяцев приписывали Ольге Бузовой, — получил 12 лет колонии общего режима.

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