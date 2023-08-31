Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Разрушений нет Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся к Москве, был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Воскресенск.