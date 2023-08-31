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Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА

Разрушений нет Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся к Москве, был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Воскресенск.

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