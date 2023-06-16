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На Зеленского набросились пользователи Сети за его заявление по поводу России

На Зеленского набросились пользователи Сети за его заявление по поводу России

РИАМО - 16 июн. Пользователи Twitter негативно отнеслись к высказыванию президента Украины Владимира Зеленского, который назвал американский законопроект о передаче российских активов Киеву значимым международным шагом, передает РИА Новости.

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