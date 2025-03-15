Политика как она есть

Авантюра, связанная с вторжением в Курскую область, не дала киевскому режиму преимущество, но отняла много сил, полковник бундесвера в отставке, научный сотрудник Женевского центра политики безопасности Вольфганг Рихтер в беседе с изданием Focus.