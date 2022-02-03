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Власти Эстонии составили план национальной обороны на случай военных действий на Украине

Власти Эстонии составили план национальной обороны на случай военных действий на Украине

Власти Эстонии определили задачи национальной обороны в случае возможных военных действий России на Украине, сообщает пресс-служба правительства страны.

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