Чиновникам не лишним будет посетить ТранспортФест. Тут не только показывают Lada Aura, на которую их пересадят, но и дают возможность посидеть.
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Чиновникам не лишним будет посетить ТранспортФест. Тут не только показывают Lada Aura, на которую их пересадят, но и дают возможность посидеть.