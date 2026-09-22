В Калужской области возобновят ограничения на продажу бензина

В Калужской области с 23 сентября вновь ограничат продажу бензина. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в регионе вернут систему «чёт-нечёт» из-за локальных перебоев с поставками топлива и очередей на отдельных АЗС.
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