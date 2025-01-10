Британская Гептархия

После ухода с острова римских легионов, на Британию начали совершать нападения германские племена с материковой части Европы и племенные вожди бриттов обратились за помощью к римскому императору Гонорию, но тот в своем ответном письме только посоветовал им заботиться о собственной безопасности своими силами.