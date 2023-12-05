Заключительный в 2023 году форум председателей советов домов и улиц прошел в Лобне. Участие в нем приняли председатели советов домов, специалисты администрации, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
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