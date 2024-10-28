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США не будут вводить ограничения на оружие для Украины из-за участия КНДР

США не будут вводить ограничения на оружие для Украины из-за участия КНДР

Заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что в случае участия КНДР в конфликте на стороне России, новые ограничения на использование Украиной американского оружия вводиться не будут.

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