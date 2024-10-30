Япония выразила протест ООН за призыв к гендерному равенству престолонаследия

Главный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил 30 октября, что рекомендация комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин пересмотреть закон об императорском доме для обеспечения гендерного равенства при наследовании престола крайне огорчило кабмин Японии.