Япония выразила протест ООН за призыв к гендерному равенству престолонаследия

Главный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил 30 октября, что рекомендация комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин пересмотреть закон об императорском доме для обеспечения гендерного равенства при наследовании престола крайне огорчило кабмин Японии.
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