Эксперт Устиненко назвала продукты для поддержки энергии и ЖКТ

Сильный желудочно-кишечный тракт в традиционной китайской медицине считается главным условием сохранения энергии, рассказала RuNews24 эксперт по ТКМ, специалист по оздоровлению и омоложению Анастасия Устиненко.
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