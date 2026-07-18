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Аргументы и Факты

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Эксперт Устиненко назвала продукты для поддержки энергии и ЖКТ

Эксперт Устиненко назвала продукты для поддержки энергии и ЖКТ

Сильный желудочно-кишечный тракт в традиционной китайской медицине считается главным условием сохранения энергии, рассказала RuNews24 эксперт по ТКМ, специалист по оздоровлению и омоложению Анастасия Устиненко.

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