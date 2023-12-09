Россиянам посоветовали, как выбрать самые вкусные мандарины

Стоит помнить, что спелые фрукты не будут храниться долго.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»--> Роспотребнадзор в преддверии Нового года составил список советов, как правильно выбирать и хранить мандарины.
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