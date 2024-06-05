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Путин призвал не мешать возможному мирному процессу по Украине

Путин призвал не мешать возможному мирному процессу по Украине

Президент России Владимир Путин призвал Запад не мешать возможному мирному процессу по Украине. Об этом глава государства заявил во время встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).

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