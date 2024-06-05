Путин призвал не мешать возможному мирному процессу по Украине

Президент России Владимир Путин призвал Запад не мешать возможному мирному процессу по Украине. Об этом глава государства заявил во время встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).
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