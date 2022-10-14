Специалисты РЭБ ЮВО выполнят пеленгование источников радиоэлектронного излучения в рамках контрольной проверки

Также военными специалистами будет произведен сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения, а также путем подавления средств связи и постановки радиопомех будет нарушена система связи условного противника.
Также военными специалистами будет произведен сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения, а также путем подавления средств связи и постановки радиопомех будет нарушена система связи условного противника.
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