Трамп отказался увольнять своих чиновников после скандала с утечкой из Signal

www.globallookpress.com/Cfoto/Keystone Press Agency Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять никого из своей команды после скандала с утечкой данных секретного чата для обсуждения удара по йеменским хуситам.
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