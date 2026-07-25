Запреты на публикацию фото и видео с мест атак БПЛА: насколько они необходимы? В последние несколько недель интенсивность атак украинских беспилотников на новые т.
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Запреты на публикацию фото и видео с мест атак БПЛА: насколько они необходимы? В последние несколько недель интенсивность атак украинских беспилотников на новые т.
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