В РАН назвали решение ЦЕРН отказаться от работы с Россией политическим

В Институте ядерной физики СО Российской академии наук заявили, что приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией негативно повлияет на научные исследования обеих сторон.
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