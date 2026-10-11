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Прибыль европейских корпораций может вырасти на 21% благодаря энергетике и сырьевому сектору

Прибыль европейских корпораций может вырасти на 21% благодаря энергетике и сырьевому сектору

Аналитики ожидают, что совокупная прибыль европейских компаний, входящих в индекс STOXX 600, увеличится в третьем квартале 2026 года примерно на 21% в годовом выражении.

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